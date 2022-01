Il Papa ha assistito a uno spettacolo del circo con Megalovania di Undertale in sottofondo

Il 2022 è appena iniziato e già accadono stranezze. Papa Francesco ha visto uno spettacolo del circo costruito attorno alla musica di Undertale, precisamente Megalovania, nota e amata dai fan. Il tutto è stato condiviso su Twitter, come potete vedere qui sotto.

Diamo però un po' di contesto. Ogni settimana Papa Francesco conduce un'assemblea generale dove possono raccogliersi gruppi di pellegrini. Il Papa usa questo evento per impartire benedizioni ai presenti e alle volte vi sono anche spettacoli per intrattenere gli ospiti. Gli spettacoli possono assumere varie forme e stili, e di recente è stato il turno di un gruppo di artisti del circo che si sono esibiti con Megalovania in sottofondo.

Si tratta ovviamente di una curiosità, ma fa sorridere per la stranezza dell'intera scena. Più importante però notare come qualcosa nato nel mondo dei videogiochi sia stato in grado di arrivare nella "casa" di una delle persone più importanti e potenti del mondo, che probabilmente non sa molto di videogiochi.

Se siete fan della musica di Undertale, sappiate che dei fan stanno trasformando la colonna sonora in un album Ska.