Epic Games Store: gioco gratis del 6 gennaio 2022 disponibile, link per il download

Da ora è disponibile su Epic Games Store il gioco gratis di oggi, giovedì 6 gennaio 2022. Come già annunciato la scorsa settimana, il titolo in questione è Gods Will Fall, un action GDR con ambientazione dark fantasy realizzato da Clever Beans e pubblicato da Deep Silver.

Potrete riscattare il gioco gratis dell'Epic Games Store del 6 gennaio 2022 dalla pagina dedicata di Gods Will Fall, che potrete raggiungere a questo indirizzo. In alternativa, potete avviare il launcher di Epic Games e accedere allo store direttamente da lì. Avrete tempo fino alle 16:59 di giovedì prossimo, ovvero il 13 gennaio, per riscattare il gioco. Una volta fatto, questo verrà aggiunto alla vostra libreria per sempre, senza nessuna limitazione di sorta, proprio come se lo aveste acquistato.

Gods Will Fall, il nuovo gioco gratuito dell'Epic Games Store

Gods Will Fall è un action adventure con meccaniche GDR in cui vivremo le peripezie di otto guerrieri che tentano di liberare l'umanità dalle grinfie delle divinità, affrontando legioni di bestie e gli altri pericoli che si celano nei regni. Se volete saperne di più vi consigliamo di leggere la nostra recensione di Gods Will Fall.

Di seguito, la descrizione ufficiale di Gods Will Fall:

"Per millenni, gli dei hanno dominato l'umanità senza pietà. Dediti a crudeltà e sofferenza, pretendono di essere serviti e venerati ciecamente attraverso un giuramento di lealtà da parte di ogni uomo, donna e bambino. Coloro che rifiutano di sottomettersi alla loro volontà sono destinati a una morte lenta e dolorosa."

"Vivi le feroci ordalie di un avventuroso gruppo di guerrieri nel loro disperato tentativo di strappare l'umanità dalle spietate grinfie degli dei. Dopo aver subito la ferocia del regno degli dei troppo a lungo, ogni uomo e donna in grado di impugnare un'arma è ora chiamato a unirsi a te per dare vita a un clan di 8 sopravvissuti celtici e affrontare le legioni di terribili bestie e servitori che dimorano nei reami infernali degli dei. Ogni decisione che prenderai porterà a uno sviluppo narrativo personale. Raggiungi il successo e potrai assistere alla nascita di nuove leggende. Fallisci e vedrai solo vite trasformarsi in polvere."

Di seguito i requisiti minimi e consigliati di Gods Will Fall:

Minimi

Sistema Operativo : Windows 10 x64

: Windows 10 x64 Processore : Intel Core i5 o equivalente AMD

: Intel Core i5 o equivalente AMD GPU : GTX 460 o equivalente AMD

: GTX 460 o equivalente AMD Memoria : 8 GB RAM

: 8 GB RAM Spazio di archiviazione : 7 GB

: 7 GB DirectX: Version II

Consigliati