Epic Games Store: gioco gratis del 13 gennaio 2022 annunciato ufficialmente

Epic Games ha annunciato quale sarà il gioco gratis PC dell'Epic Games Store del 13 gennaio 2022. La prossima settimana potremo reclamare gratuitamente il seguente gioco: Galactic Civilizations III.

Galactic Civilizations III un gioco di strategia 4X ad ambientazione sci-fi. La descrizione ufficiale recita: "La razza umana è ormai in grado di viaggiare più veloce della luce e ciò ha aperto la via all'esplorazione e alla colonizzazione delle stelle. Come capo della neonata Alleanza Terrestre, guiderai l'espansione dell'umanità perché divenga una civiltà spaziale. Presto, scoprirai che non siamo soli."

"Anche civiltà aliene con le proprie storie e motivazioni si stanno espandendo. Ricerca nuove tecnologie, progetta navi spaziali, negozia trattati e accordi commerciali, finanzia guerre, colonizza nuovi mondi e costruisci basi spaziali nel più grande gioco strategico 4X mai realizzato. E quando avrai finito, rigioca con una delle molte civiltà aliene, ciascuna con la propria storia, il proprio albero tecnologico, i propri componenti e molto altro."

Galactic Civiliations III

Galactic Civiliations III è un gioco del 2015, che abbiamo recensito a questo indirizzo. Diteci, cosa ne pensate del di questo gioco gratis?

Vi ricordiamo anche che in questo momento è disponibile il gioco gratis di questa settimana. Avete tempo fino al 13 gennaio 2022, alle 16:59 precisamente, per poterlo reclamare e aggiungere alla vostra libreria in modo definitivo.