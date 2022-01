Assassin's Creed Valhalla: update 1.4.1.2 dà accesso al Festival di Yule, che sarà esteso

Ubisoft ha reso disponibile l'update 1.4.1.2 di Assassin's Creed Valhalla. L'aggiornamento permette finalmente di accedere al Festival di Yule, l'evento introdotto nel gioco il 16 dicembre 2021, ma bloccato da un bug fino a oggi. Inoltre, è stato confermato che l'evento sarà esteso.

Il bug del Festival di Yule che impediva l'accesso all'evento a molti giocatori era stato confermato da Ubisoft poco dopo la pubblicazione dell'evento, ma per la soluzione - aveva annunciato la compagnia - avremmo dovuto attendere dopo le feste. Infatti, oggi, 6 gennaio 2022, è disponibile l'update 1.4.1.2.

Un ambiente invernale da Assassin's Creed Valhalla

Il Festival di Yule sarà attivo fino al 27 gennaio 2022, per dare tempo ai giocatori - che sono stati bloccati fino a oggi - di provare tutte le attività e di ottenere tutti i premi inclusi. Potremo ad esempio ottenere oggetti come barbe e capelli coperti di neve, ma anche decorazioni per gli insediamenti.

Il Festival di Yule non è però l'ultimo evento che potremo affrontare in Assassin's Creed Valhalla. Ubisoft ha confermato un secondo anno di contenuti per Valhalla, una novità per la saga. Precisamente, è in arrivo anche l'espansione L'alba del Ragnarok.