Horizon Forbidden West, le tribù protagoniste del nuovo episodio del Gaia Cast

Horizon Forbidden West ci riporterà nel mondo del futuro creato da Guerrilla Games, in cui si muovono numerose tribù differenti: è appunto questo l'argomento del nuovo episodio del Gaia Cast, che ha visto in qualità di ospiti la senior writer Annie Kitain e il principal character artist Arno Schmitz.

Pubblicato a breve distanza dal trailer di Horizon Forbidden West dedicato alle tribù dell'Ovest Proibito, il video si pone anche stavolta come una preziosa fonte di informazioni e retroscena per i fan della serie con protagonista la cacciatrice Aloy.

Schmitz ha spiegato che il design relativo alle varie tribù di Horizon è legato al livello tecnologico di cui dispongono, alla cultura, alla ricchezza in termini di risorse naturali e all'ambiente in cui vivono. Un approccio che ha consentito di realizzare i diversi gruppi in maniera molto naturale, una volta creati i primi personaggi.

Anche la collocazione delle tribù nel mondo di Horizon ha una motivazione precisa, legata agli eventi rivelati al termine di Horizon Zero Dawn (qui la recensione), che hanno portato alcuni insediamenti a posizionarsi nei pressi della montagna considerata sacra, altri a spostarsi in cerca di luoghi differenti.

Schmitz ha rivelato alcuni dettagli molto interessanti sugli abiti dei personaggi, ad esempio quelli dei Nora, che utilizzano pellame cucito insieme per via del fatto che non ci sono animali di grossa stazza nella loro zona. I costumi delle altre tribù seguono la medesima filosofia, sfoggiando oggetti e risorse tipiche del luogo in cui si muovono questi gruppi.

Il nuovo capitolo della serie Guerrilla Games sarà disponibile a partire dal 18 febbraio nelle versioni PS5 e PS4. Per ulteriori dettagli, date un'occhiata alla nostra anteprima di Horizon Forbidden West.