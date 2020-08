Horizon Zero Dawn, la recensione per PC

Quale che sia la verità dietro l'approdo di Horizon Zero Dawn su PC, non toglie nulla alla genuina emozione di poter vestire (nuovamente, nel nostro caso) i panni di Aloy e immergersi nel meraviglioso scenario post-apocalittico che fa da sfondo alla sua storia, con la possibilità però di godere di una qualità visiva e di un frame rate superiori rispetto a quanto visto su PlayStation 4. Siete pronti per una nuova battuta di caccia?

Certo, c'è chi ha ipotizzato che questa operazione non sia altro che una sorta di "esca" per mostrare a un pubblico completamente nuovo quanto siano valide le esclusive PlayStation e provare ad attirarlo in quel mondo, mentre il lancio di PS5 si fa sempre più vicino e Horizon Forbidden West è già stato annunciato ufficialmente. Qualcosa del tipo "ti è piaciuto questo primo episodio? Bene, il secondo potrai giocarlo solo sulla nostra nuova console."

È l'inizio di una nuova era per le produzioni first party Sony ? Probabilmente sì, se consideriamo l'importanza di un passo del genere, ancora più rilevante rispetto al debutto di Death Stranding e delle avventure di Quantic Dream sulla piattaforma Windows, appunto perché proveniente da uno studio di proprietà della casa giapponese.

Pensavamo non ci sarebbe mai stata una recensione di Horizon Zero Dawn per PC , eppure eccoci qui a scriverla, dopo aver provato per alcuni giorni la versione Steam della celebre esclusiva PS4 targata Guerrilla Games, disponibile con la Complete Edition che include anche l'espansione The Frozen Wilds.

Storia

Sono passate centinaia di anni da una misteriosa catastrofe che ha spazzato via il mondo così come lo conosciamo e la razza umana ha ricominciato da zero, assembrandosi in tribù spesso in conflitto fra di loro e venerando inquietanti divinità mentre fra i boschi, le distese innevate e le lande desertiche che caratterizzano i nuovi paesaggi si muovono in branchi le temibili Macchine: bestie robotiche che col passare del tempo hanno sviluppato un'indole sempre più violenta, rappresentando in molti casi una seria minaccia alla sopravvivenza delle persone.

Aloy è una figlia del suo tempo, emarginata dalla tribù Nora fin dalla nascita e allevata dall'esperto cacciatore Rost per diventare una guerriera imbattibile, superare l'esame per ottenere il titolo di Audace e scoprire la verità sul suo passato e sul misterioso dispositivo elettronico che ha trovato all'interno di alcune rovine in giovane età, il Focus: un apparecchio che consente alla ragazza di analizzare l'ambiente e le sue eventuali insidie, nonché interagire con i macchinari antichi, simboli di un'epoca dimenticata.

Il percorso di rivalsa di Aloy si interrompe bruscamente proprio quando la fortuna sembrava finalmente volgere dalla sua parte: un gruppo di soldati mascherati attacca i giovani Audaci della tribù Nora uccidendone la maggior parte, ma la protagonista riesce a far sì che diversi ragazzi trovino riparo, pur dovendo pagare un caro prezzo. Ricevuto il titolo di Cercatrice dalle sacerdotesse, parte per scoprire i mandanti del massacro.

Il suo viaggio, tuttavia, avrà un significato molto più profondo: finalmente a contatto con il mondo esterno, alle prese con Macchine sempre più grosse e pericolose ma anche con guerrieri coraggiosi che l'aiuteranno nella missione, Aloy capirà che l'attacco non è stato ordinato per via una semplice rivalità tra fazioni, e che in ballo c'è la verità su ciò che è accaduto al mondo precedente ma anche il futuro del mondo attuale.