Fall Guys: Ultimate Knockout è un successo clamoroso: 1,5 milioni di giocatori in 24h

Fall Guys: Ultimate Knockout è un successo davvero clamoroso. Sono ben 1,5 i milioni di giocatori che in 24h hanno affollato i server di gioco mandandoli, ovviamente, in crisi. Questo, però, sta rendendo molto felici gli sviluppatori che sono già al lavoro sulla prima patch.

Come dicevamo ieri, in questo momento Fall Guys è al centro di molte polemiche. In tantissimi, infatti, si sono gettati sui server sovraccaricandoli e scatenando il review bombing da parte di chi si è arrabbiato per non essere in grado di giocare e chi difende a spada tratta il gioco.

Gli sviluppatori di Mediatronic, però, difficilmente potevano prevedere che sarebbero stati ben 1,5 i milioni di giocatori che in 24h ore avrebbero voluto provare il gioco. Un successo davvero strepitoso che, però, ha avuto la conseguenza di mandare al tappeto l'infrastruttura di un gioco che non può contare sulle risorse di un tripla A.

Gli sviluppatori, però, non sembrano particolarmente preoccupati della cosa, anzi, sono al settimo cielo per il successo e si sono messi immediatamente al lavoro sulla prima patch di gioco che comprenderà molte delle idee e dei feedback emersi in queste prime ore di test pubblico. Mediatronic ringrazia anche di cuore per il supporto e l'amore dimostrato.

Un successo meritato, che dite?