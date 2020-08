Horizon Zero Dawn: il video confronto tra la versione PC e quella PS4 Pro

Abbiamo pubblicato un interessante video-confronto che mette in luce le differenze grafiche che ci sono tra l'attesa versione PC di Horizon Zero Dawn e quella originale, uscita su PS4 Pro nel febbraio del 2017.

Il confronto è stato fatto tra la versione console in modalità "risoluzione" e quella PC con tutto settato su Ultra. Per raggiungere questo risultato abbiamo utilizzato la seguente configurazione hardware:

Processore: Intel Core i5 6600K

Scheda video: NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti

Memoria: 16 GB di RAM

Sistema operativo: Windows 10

Il risultato ottenuto è davvero notevole e fa onore sia alle scelte di design di Guerrilla Games, sia alla loro abilità sotto il profilo meramente tecnico. Nonostante fosse il loro primo gioco sviluppato per PC dal lontano 2004 (Shellshock: Nam '67), lo studio olandese è riuscito ad ottenere un gioco bello da vedere e fluido, nonostante abbia ancora qualche sbavatura che andrà sistemata coi futuri aggiornamenti.

Nel caso vogliate approfondire il discorso abbiamo appena pubblicato la recensione per PC di Horizon Zero Dawn, dove premiamo il gioco e diciamo che "Horizon Zero Dawn si conferma anche su PC uno straordinario action RPG, dotato di un'ambientazione open world suggestiva e affascinante, personaggi ben caratterizzati e una storia coinvolgente, che fra campagna principale ed espansione vi terrà impegnati per cinquanta ore o più, a seconda delle missioni secondarie che sceglierete di completare. L'approccio strategico ai combattimenti, il solido arsenale disponibile e un albero delle abilità sfaccettato contribuiscono a dar vita a un gameplay impegnativo e coinvolgente, che in questa versione viene coadiuvato da un comparto tecnico eccellente e da una feature importante come i 60 frame al secondo."

In altre parole un gioco da provare assolutamente, soprattutto nel caso in cui non lo abbiate mai giocato su console.

Che ne dite del lavoro di conversione?