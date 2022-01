Horizon Forbidden West: trailer presenta le tribù dell’Ovest Proibito

Sony e Guerrilla Games hanno pubblicato un nuovo trailer di Horizon Forbidden West dedicato alla varie tribù che vivono nell'Ovest Proibito e che Aloy imparerà a conoscere durante la sua nuova avventura.

Gli abitanti del mondo ideato da Guerrilla Games sono divisi in tribù, oguna caratterizzata dalla propria storia e tradizioni. Il filmato, che potrete visualizzare nel player qui sopra, scopriamo maggiori dettagli sulle culture tribali che vivono nell'Ovest Proibito, la regione che Aloy esplorerà nella sua nuova avventura.

Nel video vengono presentate delle vecchie conoscenze, ovvero gli Oseram, i cui membri sono famosi per essere grandi costruttori, inventori e bevitori, e i Carja che sorvegliano il confine con l'Ovest Proibito. A Cantopuro invece vivono gli Utaru, una tribù pacifica che suo malgrado si trova a fare i conti con una piaga rossa che dilaga nei campi, distruggendo le forme di vita.

Nell'estremo ovest troviamo i Tenakth, un popolo formato da tre clan diversi che dominano su altrettante terre. In passato hanno combattuto tra loro, ma ora hanno accordato una tregua per affrontare una nuova minaccia: i Regalla e i suoi ribelli, in grado di controllare le macchine. Il filamato si chiude accennando a una tribù esterna ancora più pericolosa e alla ricerca di segreti nelle terre dell'Ovest Proibito.

Horizon Forbidden West sarà disponibile in esclusiva per PS5 e PS4 a partire dal 18 febbraio 2022. Se questo filmato non vi è bastato, ecco una clip di gameplay con protagonista il pericolosissimo Aspidente.