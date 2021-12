Horizon Forbidden West: l'aspidente si mostra in uno spettacolare video clip

Horizon Forbidden West continua a mostrarsi in nuovi frammenti, all'interno di questo imponente battage promozionale che Sony sta portando avanti in questi mesi di avvicinamento all'uscita del gioco su PS5 e PS4, nel quale rientra anche questo spettacolare video clip sull'aspidente, una delle macchine più temibili all'interno del nuovo capitolo.

Ne abbiamo già parlato in maniera approfondita di recente quando sono emersi nuovi dettagli sul temibile aspidente, che sembra proprio essere uno dei nemici più letali e impegnativi di Horizon Forbidden West, ma in questo caso abbiamo a che fare con un vero e proprio frammento di gameplay in video che mostra Aloy affrontare il mostro in una breve sequenza d'azione.

Nel video, vediamo la protagonista del gioco avvicinarsi alla macchina, usare il rampino per salire su uno sperone di roccia, lasciarsi cadere planando con l'aliante in modo da guadagnare un po' di spazio e poi eliminare l'aspidente con un singolo e preciso colpo scoccato proprio all'interno della bocca aperta del mostro. Come riferito nell'articolo di Game Informer che ha recentemente svelato vari dettagli sul gioco, l'Aspidente è una sorta di incrocio tra un gigantesco cobra e un serpente a sonagli, ovviamente in buona parte meccanico. La creatura è in grado di sparare dei getti pressurizzati di acido a lunga gittata grazie al serbatoio che si trova alla base della sua gola. Se si colpisce con una freccia il serbatoio di acido, è possibile danneggiare il nemico in maniera notevole.

Nel frattempo, Horizon Forbidden West è stato classificato dall'ESRB e da questo sono emersi dettagli sulla presenza di alcol e violenza, dopo aver ricevuto informazioni su missioni secondarie e upgrade di armi e abiti.