Horizon Forbidden West: classificazione dell'ESRB svelata, si parla di alcol e violenza

L'ente di classificazione americano ESRB (praticamente l'equivalente del nostro PEGI) ha classificato Horizon Forbidden West, l'esclusiva PS4 e PS5 di Guerrilla Games in arrivo il 18 febbraio 2021. Tramite questo, abbiamo modo di vedere che si parla di alcol e violenza. La classificazione è "T for Teen", ovvero dai 13 anni in su.

La descrizione di Horizon Forbidden West nella classificazione dell'ESRB recita: "Questo è un gioco d'azione e avventura in cui i giocatori assumono il ruolo di un'eroina (Aloy) che viaggia per scoprire la fonte di un segnale misterioso. Da una prospettiva in terza persona, i giocatori attraversano ambienti/paesaggi post-apocalittici, completano le missioni, interagiscono con i personaggi e si impegnano in combattimenti contro le tribù nemiche e le creature robotiche. I giocatori usano fionde, archi, giavellotti e lance per uccidere i nemici in un combattimento frenetico. Schizzi di sangue sono rappresentati quando i nemici umani vengono colpiti; macchie di sangue appaiono anche sotto i corpi in alcuni ambienti. I giocatori possono anche eseguire attacchi furtivi (ad esempio, impalamento della lancia) per eliminare i nemici in modo discreto. Le scene d'intermezzo mostrano ulteriori atti di violenza: un personaggio impalato da spade o lance; un personaggio schiacciato a morte da una statua. Il gioco ritrae personaggi ubriachi che inciampano in giro, e in un'area affermano: "Sono ubriaco"; una scena tagliata ritrae Aloy che beve birra da un boccale; diversi personaggi di sfondo sono visti bere alcolici nelle taverne. La parola "mer*a" si sente nel gioco."

Un Collolungo di Horizon Forbidden West

Non si tratta di una descrizione sorprendente. La violenza, anche contro gli umani, era parte del primo gioco. In questo secondo capitolo, inoltre, il combattimento contro gli umani è stato arricchito con nuove mosse e meccaniche. Per poter scoprire tutti i dettagli sul gioco, però, dovremo attendere la sua uscita.

Ricordiamo anche che abbiamo scoperto il peso della versione PS5 e data del preload di Horizon Forbidden West.