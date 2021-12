Disney Magical World 2: Enchanted Edition, una recensione a spasso tra i regni Disney

Fermi tutti: qualcuno di voi questo nome, "Disney Magical World", forse se lo ricorda. Ormai si tratta quasi di un franchise, con il primo capitolo che debuttò in esclusiva su Nintendo 3DS nel 2014 e il sequel, Disney Magical World 2, a seguirlo nel 2016. Soprattutto il secondo dei due, non destò particolare attenzione all'epoca. Da qui, forse, la volontà di riprenderselo di peso e di trasportarlo su Nintendo Switch, risparmiando sui costi di sviluppo (e sulla ricerca di nuove idee) di un ipotetico Disney Magical World 3. A conti fatti, quindi, Disney Magical World 2: Enchanted Edition per Nintendo Switch è la versione rivista e parzialmente migliorata dello stesso gioco già apparso ormai quasi sette anni fa su Nintendo 3DS, con l'aggiunta di tutti i DLC pubblicati successivamente. Un pacchetto bello corposo, indirizzato e direttamente pensato per i più piccoli.

Siete mai stati a Disneyland? Se la risposta è sì, saprete benissimo come, prima ancora delle giostre, sia la magia, la cosiddetta "aria che si respira", la principale attrazione di questi parchi a tema. Chi è cresciuto con i film d'animazione Disney - ed è impossibile che un qualsiasi essere umano del mondo occidentale non ne abbia visto almeno uno nell'arco della sua esistenza - lì si sente trasportato in un vero e proprio film di animazione. Ecco, Bandai Namco ha tenuto bene a mente questa potenzialità e lo capirete leggendo la nostra recensione di Disney Magical World 2: Enchanted Edition .

L'obiettivo di fondo dell'esperienza consiste nel lasciare spazio al giocatore e stupirlo continuamente, con una serie di eventi basati sulle pellicole del cinema d'animazione targato Disney. Un po' come in Kingdom Hearts, ma chiaramente con ben altre velleità, Disney Magical World 2: Enchanted Edition permette di avventurarsi nei più svariati mondi: il Bosco dei Cento Acri di Winnie The Poo, i regni impossibili di Alice nel Paese delle Meraviglie, l'oceano della Sirenetta, la barca di Capitan Uncino, e stiamo solo citando i più noti e prevedibili. Non mancano, infatti, comparse anche più interessanti: Jack Skeletron da Nightmare Before Christmas, le spiagge di Lilo & Stitch, Ralph e Vanellope da Ralph Spaccatutto, e non vogliamo neanche anticipare troppo a coloro che non ebbero modo di giocare Disney Magical World 2 su Nintendo 3DS.

L'idea di Bandai Namco è stata molto intelligente: riprendere la filosofia di Animal Crossing e trasportarla nel mondo Disney, con qualche aggiunta in salsa cinematografica e una generale semplificazione di tutte le meccaniche sviluppate negli anni da Nintendo. Disney Magical World 2: Enchanted Edition, a conti fatti, è questo: un simulatore di vita pensato per i più piccoli, da giocare con calma, tranquillità e senza stress, in un mondo in cui avatar più anonimi si accompagnano ai volti Disney più famosi al mondo. Il vostro vicino di casa, per dirne una, è Topolino: ma a due passi troverete la barca di Paperino, la boutique della moda di Paperina, la dimora di Minnie, i grandi magazzini di Paperon de' Paperoni e mille altre attività.

Gameplay: mille possibilità

Castellopoli domina l'hub principale di Disney Magical World 2

Benché si tratti di un prodotto pensato per i più piccoli, e - ma già qui nutriamo delle riserve - per i fan della Disney ai limiti della follia, Disney Magical World 2: Enchanted Edition propone un gameplay assai ricco e variegato. Badate bene: ricco non vuol dire necessariamente profondo. Vero è che potrete pescare, passare il tempo come desiderate, esplorare Castellopoli in tutti i suoi edifici ed eventi, curare il giardino, arredare la casa, arricchire il vostro abbigliamento e cambiarlo continuamente, acquistare nuovi oggetti alle bancarelle, collezionare, e mille altre cose. Ma è vero pure che siamo lontani dalla cura per i dettagli e la raffinatezza di uno Stardew Valley qualsiasi, di un The Sims o del già citato Animal Crossing. Il che poi non è neppure un problema, perché Disney Magical World 2: Enchanted Edition non ha mai voluto tenere loro testa; semplicemente è bene tenerlo a mente.

La progressione è uno degli aspetti più interessanti della produzione. Non esiste una trama: semplicemente Topolino vi ha invitati, tramite lettera parlante, a vivere nel regno di Castellopoli, in compagnia della banda Disney. Però ogni personaggio quasi subito inizierà a proporvi una serie di attività, lavoretti molto semplici che potrete completare senza sforzi, con tutta calma. Ogni singola azione, dall'indossare un vestito all'andare a dare una mano a Paperone, ricompensa il giocatore con un adesivo. Più adesivi avrete in vostro possesso, più luoghi potrete visitare, e a maggiori attività potrete accedere. Se dunque all'inizio della vostra avventura notate che un laboratorio non è accessibile perché richiede qualcosa come 40 adesivi, non preoccupatevi: li avrete nel vostro bell'album dei ricordi in men che non si dica. Basta semplicemente sfruttare ogni occasione proposta dal titolo.

Non mancano alcuni difetti. Se la difficoltà di fondo inesistente non può essere annoverata tra questi ultimi, certo infastidisce una grafica non sempre curata. Nulla da dire sui modelli dei personaggi Disney, rifiniti e ben curati: ma in tanti altri aspetti Disney Magical World 2: Enchanted Edition non riesce a nascondere la sua genesi per Nintendo 3DS e la sua età, la quale ormai ha superato i sei anni. Provate a dare un'occhiata al prato dietro la casa del protagonista, e noterete delle texture tutt'altro che accattivanti; complessivamente, comunque, la risoluzione è stata aumentata, dato che Nintendo Switch, a differenza del Nintendo 3DS, può permettersi almeno l'alta definizione.

Tra le note più positive, invece, annotiamo il recupero della fotocamera: quasi in qualsiasi momento, anche durante dialoghi e cutscene, è possibile premere il comando L per attivare la fotocamera, per poi scattare con R senza interrompere l'avventura. Le immagini vengono salvate nella memoria interna di Nintendo Switch, o volendo sulla scheda SD.