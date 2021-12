I migliori giochi del 2021 che (forse) non avete giocato

Perdersi certe perle è però un gran dispiacere e, anche per questo, vogliamo proporvi la nostra personalissima selezione dei 5 migliori giochi (indie) che non avete giocato nel 2021 . E se invece li avete già giocati, complimenti per il buon gusto!

Il 2021 , pur dovendo affrontare una serie di rimandi e ritardi, è stato un anno intenso in termini di uscite. Ogni videogiocatore ha dovuto programmare con attenzione il proprio tempo, passando da una piattaforma all'altra per poter giocare a tutte le opere che attiravano la sua attenzione. La triste conseguenza è che alcuni giochi passano in secondo piano, o addirittura non vengono nemmeno notati, soprattutto se si parla di nuove produzioni indipendenti che non possono permettersi campagne pubblicitarie massicce.

Overboard!

Molti giochi investigativi ci mettono nei panni di un acuto detective che deve scoprire chi è il killer e per quali motivo abbia eliminato la sfortunata vittima di turno. Non è però così con Overboard!. In questa avventura interpretiamo il ruolo di una famosa attrice che ha purtroppo perso il proprio splendore. Per poter mettere mano sui soldi dell'assicurazione sulla vita del marito, la donna lo uccide lanciandolo fuori dalla nave sulla quale si trovano. Il giocatore deve trovare un modo per assicurare un alibi all'attrice, in un'opera che punta completamente sulla narrazione e sull'esplorazione delle scelte a portata del giocatore. Preparatevi a tradimenti, bugie, pugnalate alle spalle, ricatti: tutto è lecito per creare il delitto perfetto.

Parliamo ovviamente di un gioco verboso, senza alcun tipo di componente d'azione e dal ritmo compassato. Al tempo stesso, però, il giocatore non è spettatore passivo degli avvenimenti, come in una qualsiasi visual novel, ma è sempre al centro della scena. Overboard! premia la creatività e, soprattutto, ammalia con i suoi personaggi. Ogni partita dura tra i 30 e i 45 minuti, ma si deve giocare ancora e ancora per scoprire il modo migliore per avere salva la pelle. La nostra recensione di Overboard! vi racconta meglio tutto questo.

Overboard! è disponibile su PC, mobile e Nintendo Switch.