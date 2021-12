Natale, il cosplay da elfa di Giada Robin fa gli auguri a tutti

Oggi è Natale, quindi è la giornata perfetta per scambiarsi gli auguri, magari vestiti in cosplay da elfa come fatto da Giada Robin, la regina delle cosplayer italiane. Come si può notare, nonostante il tema leggero del cosplay, la nostra ha comunque puntato sulla qualità, con una maniacale cura dei dettagli.

Come non notare le orecchie da elfa che spuntano dalla folta capigliatura bionda? E le palle rosse che tiene in mano, simbolo stesso della festività? Anche le calze a righe bianche e rosse sono un tocco tipicamente natalizio.

Insomma, buon Natale a tutti da Giada Robin. chissà se ha portato anche i regali... solo ai bambini buoni, ovviamente.

Se non potete respirare senza cosplay, ammirate quello di Mirko di the_fantastic_nami, di Aloy di opal.ink, di Triss Merigold di jannetincosplay, di Ciri di Jessica Nigri, di Aphrodite di moonchild_77, di Harley Quinn firmato Alyson Tabbitha, di Jinx di SeeU, di Yamato da Hana.bunny, di Ciri di evildevilbandicoot, di Hermione firmato Kalinka Fox, di Mirko di itskhaiibetch, di Ningguang Bellatrix Aiden, di Alice da Seracoss, di Ann Takamaki di Alina Becker, di Cortana con Master Chief di arrrenae_cosplay, di Vi realizzato da grusha_cos, di Momo Yaoyorozu di samycosplay, di Spider-Gwen da Kalinka Fox, di Gwen Stacy da mk_ays, di Nezuko firmato Aluctoria, di Tifa di missbricosplay, di Mikasa dalla celebre Enako, di Jinx di bubbleteababydoll, di Powder firmato Le Josette, di Boa Hancock di mizuhart, di Rebecca Bluegarden di smappybubbles, di Lucy Heartphilia di __ailey__ , di Faye Valentine di Ithileryn, di Cortana di Meg Turney, di Jinx firmato Kalinka Fox, di Momo Yaoyorozu di black_melodie, di Vinsmoke Reiju da Grusha_cos, di Ningguang e Beidou di Bellatrix Aiden e Angelina Chernyak, di Vi da missbri, di Black Maria da Azubises, di Aphrodite di pixie_cosplay_, di Pyramid Head di Jessica Nigri, di Camilla di ShiroKitsune, di un'Elfa di Sangue da Lada Lyumos, di Yennefer di saint_hysteria, di Aela da Jannet, di Lara Croft firmato Helly Valentine, di Y'shtola di peachmilky, di Eula firmato Larissa Rochefort, oppure quello di Misato firmato Lada Lyumos, o ancora quello di Vi firmato Shirogane-sama, o anche il cosplay di Poison Ivy di Daria_Martina, tanto per farvene conoscere alcuni dei più recenti di cui abbiamo parlato.