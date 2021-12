The Witcher, il cosplay di Ciri di evildevilbandicoot festeggia l'arrivo della seconda stagione

Ammiriamo questo cosplay di Ciri realizzato da evildevilbandicoot, che risulta essere davvero perfetto. Quale modo migliore per festeggiare l'arrivo della seconda stagione della serie Netflix di The Witcher? Vero è che il modello scelto dalla cosplayer è quello della Ciri di The Witcher 3: Wild Hunt, quella che più di tutte ha colpito l'immaginario collettivo, ma non badiamoci troppo.

Il lavoro di evildevilbandicoot è perfetto sia per il costume, realizzato con grande accuratezza, sia per i dettagli, curati in modo eccellente, a partire dalla spada, passando per la cicatrice sul volto, sia per l'ambientazione, che richiama moltissimo quella dei libri e del videogioco.

Insomma, la Leoncina di Cintra è stata ben rappresentata. Speriamo che la nuova serie sia all'altezza di questo cosplay.

