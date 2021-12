Arcane: il cosplay di Jinx di bubbleteababydoll affascina con gli occhi

Netflix ha registrato vari successi recentemente e Arcane è uno di questi. La serie TV animata realizzata in collaborazione con Riot e basata sul mondo di League of Legends è stata profondamente apprezzata dal pubblico mondiale. Anche il mondo del cosplay continua a realizzare versioni personalizzate dei personaggi, come possiamo vedere nel cosplay di Jinx realizzato da bubbleteababydoll.

Il cosplay di bubbleteababydoll è molto semplice, ma non perde per strada i dettagli fondamentali, come l'acconciatura e soprattutto lo sguardo folle di Jinx. Sono infatti gli occhi della cosplayer che calamitano lo sguardo dell'utente. Per il resto, si tratta di un cosplay realizzato con sforzo minimo, come afferma bubbleteababydoll stessa, la quale ci dice che diventare Jinx le dà una carica motivazionale incredibile in ogni caso.

Cosa ne pensate del cosplay di Jinx realizzato da bubbleteababydoll? Il personaggio di Arcane è stato ricreato nel modo migliore, oppure avete visto versioni di qualità superiore?