Neon Genesis Evangelion: il cosplay di Asuka di donnami sarebbe perfetto per un film live-action

Neon Genesis Evangelion è giunto a una fine con il film 3.0 + 1.0, ma questo non significa che i/le fan hanno dimenticato i fantastici personaggi ideati da Hideaki Anno. Il mondo del cosplay ha realizzato spesso le proprie versioni dei giovani ragazzi e ragazze che devono pilotare gli Evangelion nella serie animata, e ora donnami propone il proprio cosplay di Asuka, con la tuta da pilota.

Come potete vedere poco sotto, il risultato finale è incredibile, perfetto sotto ogni punto di vista anche per quanto riguarda la capigliatura. Il risultato è talmente di alta qualità che ci sentiamo di dire che sarebbe perfetto per un film live-action dedicato a Neon Genesis Evangelion.

Diteci, cosa ne pensate del cosplay di Asuka realizzato da donnami? Il personaggio di Neon Genesis Evangelion è stato creato alla perfezione, oppure avete visto versioni di qualità nettamente superiore?