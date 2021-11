Dune: il cosplay di Jessica e Paul di armoredheart è identico all'originale

Il recente Dune, nuova versione cinematografica del capolavoro letterario di Frank Herbert, ha permesso a molti appassionati di vedere in azione l'inizio della storia di Paul e della sua famiglia. Anche il mondo del cosplay non ha quindi perso l'occasione per dire la propria. Ad esempio, armoredheart e thegeekstrong hanno realizzato un cosplay di coppia dedicato a Paul e Jessica.

Come potete vedere negli scatti condivisi su Instagram, Paul e Jessica sono stati ricreati in modo perfetto. A fare da padrone in questo cosplay sono i costumi ovviamente, molto dettagliati, ma anche l'ambientazione che, pur con semplicità, ci fa pensare subito a Dune e al mondo di Arrakis.

Se siete in cerca di cosplay basati sul mondo del cinema, allora non dovreste perdervi il cosplay di Natasha Romanoff di missbri mostra il costume in versione bianca. Oppure potete ammirare il cosplay di Venom-Black Cat realizzato da nix è oscuro.

Cambiando invece genere, ecco il cosplay di Lisa di sayathefox è pura magia e bellezza. Inoltre, vi suggeriamo di vedere il cosplay di Harley Quinn di missbri è colorato ed energico. Chiudiamo con il cosplay di Toga di bubbleteababydoll è in stile vampira!

Cosa ne pensate di questo cosplay di Jessica e Paul? armoredheart e thegeekstrong hanno secondo voi fatto un buon lavoro, oppure i personaggi di Dune avrebbero meritato una versione più curata?