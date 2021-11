Elden Ring: beta chiusa scovata su PS5, ecco quanto pesa

Elden Ring sarà anche stato rimandato di un mese, ma l'eccitazione per il nuovo gioco di FromSofware non è certo calata. Ora, i giocatori sono in attesa dell'arrivo delle beta chiusa, ovvero una fase di prova nota anche come Network Test tramite la quale potremo provare Elden Ring. PlayStation Game Size ha inoltre trovato il file della beta chiusa di Elden Ring su PS5 e ne ha indicato il peso del download.

Come potete vedere voi stessi qui sotto, Elden Ring Network Test Version peserà su PS5 6.888 GB, senza però considerare ulteriori update che potrebbero essere aggiunti nei prossimi giorni. Ricordiamo che l'inizio della beta chiusa è fissato per il 12 novembre e che per accedere era necessario iscriversi. Bandai Namco selezionerà un numero limitato di giocatori e manderà inviti.

Considerando che il file di beta di Elden Ring è stato aggiunto sui server PlayStation (perlomeno in versione PS5) è possibile che Bandai Namco sia oramai pronta per inviare gli inviti ai giocatori. Ricordate di tenere d'occhio la vostra email in questi giorni per non rischiare di perdere l'invito della compagnia giapponese.

Ricordiamo che Elden Ring è il nuovo gioco di FromSoftware e Hidetaka Miiyazaki. Si tratta di un'evoluzione del genere souls-like: quanto sarà diverso? Potremo scoprirlo con la beta, ma per ora sappiamo già che avremo - per la prima volta - un mondo open world invece che una serie di aree collegate tra loro in modo più o meno lineare.

Come già detto, la data di uscita di Elden Ring è stata rimandata. Oggi, però, potremo vedere un video gameplay da 15 minuti, ecco a che ora.