Project Cambria: video mostra il design dell'headset VR successore di Quest, leak

Basti564, canale YouTube, ha scoperto una serie di texture per il nuovo visore VR che sarà successore di Quest e darà il via a una nuova linea di prodotti Oculus di alto livello tecnologico. Parliamo di Project Cambria, il già annunciato headset di Meta (ex-Facebook Inc.). Basti564 ha quindi realizzato un modello 3D del visore e del controller e ha pubblicato un video dedicato, che potete vedere qui sopra.

Sappiamo già che Project Cambria avrà face-tracking, eye-tracking, display ad alta risoluzione, lenti compatte a strati e, sulla base di precedenti leak, sembra che l'headset abbia una stazione di ricarica dedicata. Sulla base di quanto realizzato da Basti564, sembrerebbe che il successore di Quest avrà una parte frontale compatta, con un cinturino per assicurarlo alla testa, che ricorda un poco il design di Hololens 2. Il rendering mostra anche dei cuscinetti per la fronte e per la parte posteriore.

Il leak contiene anche le texture del controller, che sono state ricreate in 3D. Il controller ha lo stesso aspetto di quello visto in precedenti leak. Manca l'anello esterno, invece incluso nei modelli utilizzati fino ad oggi. Questi nuovi controller di Project Cambria avranno delle videocamere integrate per tracciare la posizione nello spazio. Secondo il render, la posizione di queste ultime è vicino al grilletto.

Come sempre, ricordiamo che stiamo parlando di un leak. Anche ammesso che tutte le informazioni scoperte siano genuine, è possibile che siano anche solo in parte datate o che - prima dell'annuncio completo di Project Cambria - Meta faccia delle modifiche più o meno sostanziali al prodotto.

Tutti puntano al metaverso, anche Xbox: "creeremo qualcosa in ambito gaming", le parole del CEO Satya Nadella.