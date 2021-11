Xbox e il Metaverso: "creeremo qualcosa in ambito gaming", le parole del CEO Satya Nadella

Metaverso è uno dei termini più chiacchierati in quest'ultimo periodo, soprattutto dopo che Meta (ex-Facebook Inc.) ha dichiarato la propria intenzione di puntare massicciamente su questa realtà. Microsoft sarà da meno? Parlando per il lato Xbox della compagnia, il CEO Satya Nadella ha affermato che qualcosa sarà fatto.

Tramite Bloomberg, possiamo leggere che le parole del CEO di Microsoft: "Potete assolutamente aspettarvi che creeremo qualcosa in ambito gaming. Se prendi Halo in qualità di videogioco, è un metaverso. Minecraft è un metaverso, e così Microsoft Flight Simulator. In un certo senso, questi prodotti sono 2D oggigiorno, ma la domanda è: 'puoi portare queste realtà verso un mondo completamente 3D?'; abbiamo assolutamente dei piani in tal senso."

Cosa significa tutto questo? Per il momento non ne abbiamo idea. Il concetto di un Metaverso, all'atto pratico, non è ancora stato definito in modo chiarissimo: anche Meta ha presentato solo i primi passi verso tale direzione, precisamente tramite Horizon Home. Microsoft probabilmente si prenderà il proprio tempo per definire una strategia videoludica per il metaverso.

Anche altre compagnie seguiranno questa strada ben presto?