Oculus: Horizon Home è la porta di ingresso al metaverso Facebook

Questa sera è andato in onda il Facebook Connect 2021, un nuovo evento dedicato sia al mondo della realtà virtuale ma, più ampiamente, anche all'idea di metaverso che la compagnia di Zuckerberg ha da tempo proposto ai propri utenti. Uno degli argomenti di questa sera è stato Horizon Home, definito come la porta di ingresso al metaverso.

L'obiettivo di Facebook è di "permettere a chiunque di costruire e personalizzare il proprio spazio virtuale" e, per farlo, uno dei primi passi è ampliare l'esperienza Horizon a Horizon Home.

Horizon Home è una nuova versione social della vostra Home, dove altre persone potranno unirsi sotto forma di avatar. Si potrà trascorrere del tempo insieme ai propri amici, guardare video, giocare e utilizzare diverse app tutti assieme.

Servizi come Slack, Dropbox, Facebook, Instagram, e molti altri funzioneranno presto in VR come app 2D in Horizon Home. In questo modo potrete fare più cose in multitasking, tra una sessione di gioco e l'altra, rimanendo sempre connessi mentre siete in VR. Questo processo inizierà a spostare alcuni servizi 2D all'interno del metaverso. Le prime app 2D saranno disponibili nello Store già da oggi, tra cui Facebook, Instagram, Smartsheet e Spike. Altre app arriveranno presto, come Dropbox, Monday.com, MURAL, My5 (UK), PlutoTV, e Slack - tutte costruite utilizzando lo standard industriale Progressive Web App.

Inoltre, ci sarà un nuovo ambiente di lavoro personale in Horizon Home, definito come un "un posto dove concentrarsi e lavorare usando la nuova suite di app 2D, o semplicemente controllare la propria to-do list."