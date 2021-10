Apex Legends, i Titan? Ci abbiamo provato, dice Respawn Entertainment

Durante l'evento di anteprima dedicato all'undicesima stagione di Apex Legends, Escape, abbiamo partecipato ad una tavola rotonda con gli sviluppatori di Respawn Entertainment, dalla quale sono emerse interessanti informazioni circa il rapporto tra Apex Legends e il suo predecessore, Titanfall 2.

"Passo della tempesta è la mappa più grande di Apex Legends fino ad oggi, ben il 15% più grande di Confini del Mondo" ha dichiarato Rodney Reece, Level Designer di Escape. Da qui l'occasione di ghiotta di mettere sul tavolo l'argomento Titanfall. "E le mappe di Apex Legends continueranno ad ingrandirsi fino ad ospitare qualcosa di più grande delle singole leggende... magari dei Titan?". A prendere la parola Steven Ferreira, Team Director per la stagione 11 di Apex Legends. "In realtà abbiamo tentato un paio di volte in passato di inserire i Titan all'interno di Apex Legends ma, alla fine, abbiamo desistito. Il problema non sono le dimensioni delle mappe, o dei Titan, ma del bilanciamento all'interno del gioco". " Il lavoro di bilanciamento che portiamo avanti è costante all'interno del gioco" afferma John Larson, Associate Live Balance Designer, "ed è per questo che anche il CAR SMG ha tardato così tanto ad arrivare in Apex Legends".

Apprendere del tentativo di infilare i Titan in Apex ci ha stupito, ma forse anche un po' sollevati perché finché i Titan non riusciranno ad entrare, fisicamente, dentro i Giochi Apex, per Titanfall 3 (forse) c'è speranza.

Per scoprire tutte le novità legate alla stagione 11 di Apex Legends - Escape vi invitiamo a leggere il nostro provato.