Apex Legends: Escape, il provato di tutte le novità

Il 2 novembre i giocatori di Apex Legends saluteranno la stagione uscente, Ribalta, per accogliere l'undicesima: Escape catapulta le leggende a Passo della Tempesta, una nuova mappa che sembra un paradiso tropicale solo in apparenza. Assieme alla nuova mappa arrivano, come da tradizione, un nuovo personaggio giocabile, una nuova arma, aggiunte al Pass Battaglia e la consueta revisione di bilanciamento armi e abilità.

Nuova leggenda: Ash

Da Titanfall 2 a Apex Legends: Ash è la nuova leggenda di Escape

Partiamo dal primo annuncio fatto per questa stagione, l'arrivo di Ash nel roster Legend di Apex. I giocatori hanno incontrato Ash già diverse stagioni fa visto che per lungo tempo è stata proprio lei a supervisionare le Arene, ma i super affezionati se la ricorderanno già in Titanfall 2. Narrativamente parlando, Apex Legends ha colmato alcune lacune sul personaggio, in particolare nell'arco precedente a Titanfall 2, raccontando come la dottoressa Reid sia diventato il simulacro che tutti conosciamo. "Ash non è un robot, come ad esempio Pathfinder" racconta Ashley Reed, Senior Writer a Respawn, "è un simulacro, ovvero un corpo cibernetico che contiene un cervello umano. Distrutto quello, Ash morirebbe".

Completamente agli antipodi di Seer, il ricognitore introdotto in Ribalta, Ash è un personaggio adatto ad uno stile di gioco aggressivo, che stana e pressa molto la squadra avversaria. L'abilità passiva di Ash, Marchio della Morte, permette al simulacro di risalire agli assalitori di un giocatore morto attraverso la sua cassa della morte: oltre ad avere accesso al bottino, Ash visualizza in tempo reale la posizione degli aggressori sopravvissuti. Morsa elettrica funziona esattamente come la granata gravitazionale di Titanfall 2: Ash lancia sul campo una trappola rotante che emette basse scariche elettriche ma intrappola il primo giocatore che finisce nel vortice elettrostatico, rendendolo un bersaglio facile. La sua Ultimate, Squarcio fasico, è simile al portale dimensione di Wraith, ma con una filosofia di gioco tutta diversa. Il portale dimensionale può spostare l'intera squadra e tutti i giocatori che lo attraversano, dando a Wraith la possibilità di scegliere il percorso. Squarcio fasico invece, teletrasporta Ash dal punto in cui si trova ad uno di arrivo deciso da noi ed entro il campo visivo della leggenda.

I più attenti avranno sicuramente ricollegato la Ultimate di Ash alla katana che la leggenda porta con sé, e se pensate che la parola magica sia "Ronin", siete sulla giusta strada. Ronin è infatti la classe Titan pilotata da Ash; in particolare, il Ronin (giocabile nel multiplayer di Titanfall 2) monta un nucleo spada capace di aprire un squarcio e teletrasportare l'intero Titan per un breve tratto. Questo permette al pilota di oltrepassare uno schieramento nemico e sorprenderli alle spalle o fuggire rapidamente da uno scontro, vista la grande fragilità del Titan. La Ultimate di Ash, va da sé, è pensata esattamente per lo stesso utilizzo: sorprendere nemici alle spalle, sfuggire rapidamente ad uno scontro o, se siete temerari, lanciarsi dentro e portare ulteriore scompiglio.

Vi parleremo più approfonditamente nel corso della stagione 11 di Ash, della sua storia e delle tattiche di gioco; per il momento possiamo dire che abbiamo trovato interessante e bilanciata la scelta delle abilità della nuova leggenda, oltre ad adorare il restyle artistico fatto sul personaggio.