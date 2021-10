Facebook e fitness, nuove esperienze annunciate su Oculus Quest 2

Facebook punta sul fitness: durante l'evento Facebook Connect 2021, l'azienda ha annunciato nuove esperienze in realtà virtuale per Oculus Quest 2 pensate appunto per mantenersi in forma.

Nello specifico, sono state sviluppate tre differenti applicazioni per il visore di Facebook, che ha totalizzato vendite superiori a tutti gli altri Oculus insieme: Supernatural Boxing, Player 22 e i nuovi fitness studios FitXR.

FitXR

Come suggeriscono i titoli, si tratta di esperienze in realtà virtuale che consentono di cimentarsi con varie discipline sportive o con vari tipi di allenamento. Alcune di esse vengono già utilizzate con profitto da atleti professionisti.

È inoltre in lavorazione l'Active Pack per Oculus Quest 2: si tratta di un pacchetto di accessori realizzati per rendere il visore più confortevole, migliorando l'impugnatura dei controller e consentendo di asciugare il sudore.

Il debutto di questi prodotti è previsto per il 2022.