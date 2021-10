Oculus: GTA San Andrea arriverà su Quest 2, tutte le novità gaming dal Facebook Connect 2021

Durante il Facebook Connect 2021, la società americana ha presentato al mondo varie novità dedicate al metaverso, ma anche parlato del lato videoludico. Ad esempio, ha svelato che sono in sviluppo 5 nuovi giochi VR creati in collaborazione con Vertigo, di Arizona Sunshine. Inoltre, è stato detto che GTA San Andrea arriverà su VR tramite Quest 2.

Viene poi spiegato che, visto che il metaverso continuerà a evolversi, uno degli elementi fondamentali dell'offerta Oculus saranno i giochi live service, che producono nuovi contenuti in modo regolare. Alcuni esempi sono stati Echo VR, Onward e Beat Saber. Quest'ultimo, è stato detto, ha ottenuto oltre 100 milioni di guadagni su Quest. Inoltre, il gioco è ancora in evoluzione e vi sarà qualcosa di nuovo in arrivo. Inoltre, Oculus ha affermato che vi sarà una grande sorpresa per la fine dell'anno, ma non è chiaro di cosa si tratti per il momento.

Successivamente si è parlato di Population One, un battle royale VR (massimo 24 persone), che è presto diventato il più grande gioco multigiocarore su Oculus. Per il BR, oltre all'evento di Halloween con Doppie PE, è in arrivo un nuovo update a novembre (a tema labirinti di fieno) e uno a dicembre (a tema nevoso e invernale).

Inoltre, è stato detto che Blade & Sorcery VR è in arrivo su Oculus Quest entro la fine del 2021. Si tratta di un gioco d'azione che somma combattimento corpo a corpo con la magia.

Inoltre, questa sera si è parlato di Horizon Home, la porta di ingresso al metaverso.