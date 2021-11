Netflix Games: videogiochi disponibili da oggi in tutto il mondo con l'abbonamento

Netflix ha annunciato il lancio globale della sua iniziativa Games, ovvero l'aggiunta dei videogiochi all'interno del catalogo di prodotti fruibili attraverso l'abbonamento standard, con l'iniziativa che ora è diffusa in tutti i paesi raggiunti dal servizio video. Per quanto riguarda l'Italia, la questione era già partita in precedenza: dal 28 settembre abbiamo visto i giochi ufficialmente disponibili in Italia, gratis e su Android, con tanto di guida su come scaricare e installare i giochi contenuti nell'abbonamento, dunque di fatto nulla di nuovo, anche perché l'elenco dei giochi disponibili è rimasto lo stesso. Tutti gli abbonati a Netflix possono accedere a un primo elenco di giochi, disponibili su piattaforma Android e dunque su smartphone: Stranger Things: 1984

Stranger Things 3: Il gioco

Shooting Hoops

Card Blast

Teeter Up



Dunque non c'è ancora alcuna novità per quanto riguarda il catalogo di giochi disponibili nell'abbonamento Netflix, ancora fermo a quelli di fine settembre, sebbene sia ovvio che questo verrà ampliato nei prossimi mesi. Netflix Games, l'interfaccia per i videogiochi con l'abbonamento Le indicazioni non cambiano dunque per quanto riguarda l'Italia, ma il rollout globale dell'iniziativa significa, se non altro, che il servizio è ormai attivo in tutto il mondo e ora si passerà all'evoluzione di questo, in termini di contenuti. Netflix ha intanto acquisito il team di Oxenfree, Night School Studio, il quale sta per pubblicare proprio Oxenfree 2: Lost Signals, gioco che potrebbe facilmente far parte del catalogo nel prossimo futuro, in attesa di novità.