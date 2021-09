Netflix: come scaricare e installare i giochi contenuti nell'abbonamento

A partire da oggi Netflix distribuirà dei videogiochi attraverso la sua celebre app. I giochi saranno a disposizione a partire dalle 17 del 28 settembre 2021. Scopriamo come scaricarli e giocarli.

Innanzitutto bisogna aver scaricato l'ultima versione dell'app di Netflix per Android e avere un abbonamento in corso di validità. Per il momento il servizio sarà limitato al sistema operativo di Google e non si sa quando arriverà su iPad, iPhone o PC.

Nell'ultima versione della app. comparirà una nuova linea dedicata ai giochi. Questi sono Stranger Things: 1984, Stranger Things 3: Il gioco, Card Blast, Teeter Up, e Shooting Hoops.

Cliccare sull'icona porterà al Google Play Store, dove dovrete scaricare il gioco scelto sul telefono. Per il momento, infatti, i videogiochi non si potranno fruire in streaming, ma andranno installati sul proprio telefono/tablet.

Una volta completato il download si potrà utilizzare l'icona sul telefono/tablet o la stessa icona dell'app di Netflix per far partire il gioco. Potrete poi decidere di giocarli utilizzando i controlli tattili del telefono a agganciando un controller compatibile grazie alla connessione Bluetooth del vostro dispositivo.

I passaggi da eseguire per installare i giochi di Netflix

Il catalogo di giochi si espanderà col tempo, ma Netflix vuole proporre contenuti esclusivi, senza acquisti in app e costi aggiuntivi per l'abbonamento. Il colosso dell'intrattenimento, infatti, vede in questi prodotti un'estensione della loro offerta.

Il tutto è partito dall'entusiasmo che gli abbonati hanno dimostrato per alcuni show interattivi e giochi basati su alcune delle loro IP più popolari (Bandersnatch o il recente lancio di Headspace Unwind Your Mind) e per questo vogliono fare di più in quell'ambito.

Scaricherete questi giochi?