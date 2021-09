Leggende Pokémon: Arceus, dettagli su Arceusphone, Kleavor, Pokémon Alpha e nuove immagini

Dopo aver pubblicato un nuovo trailer di Leggende Pokémon: Arceus, The Pokémon Company ha pubblicato immagini e svelato ulteriori novità e dettagli tramite un comunicato stampa e il sito ufficiale del gioco, tra cui l'Arceusphone che farà da guida durante i nostri viaggia nella terre della regione di Hisui.

Nelle fasi iniziali dell'avventura i giocatori riceveranno un misterioso dispositivo chiamato Arceusphone. Stando a quanto riportato da The Game Pokémon, questo strumento "sembra contenere uno strano potere" e sarà d'aiuto nel guidare i giocatori durante il viaggio. Sembrerebbe dunque una specie di dispositivo per attivare la navigazione guidata in punti specifici della mappa, ma per saperne di più non ci resta che attendere novità.

Nel corso delle loro esplorazioni, i giocatori potrebbero imbattersi in Pokémon più grandi del normale con gli occhi che brillano di rosso si tratta dei cosiddetti Pokémon alfa. Li abbiamo già visti in azione nel trailer pubblicati durante l'ultimo Pokémon Presents. Sono esemplari estremamente aggressivi che rincorreranno e attaccheranno i giocatori che si avvicinano troppo.

L'ultimo trailer di Leggende Pokémon: Arceus invece ha presentato i Pokémon regali. Come spiegato nel comunicato stampa di The Pokémon Company, "nella regione di Hisui vivono Pokémon speciali che hanno ricevuto una qualche benedizione misteriosa. Alcuni di questi sono particolarmente potenti e sono divenuti noti come Pokémon regali, mentre si dice che altri aiutino volontariamente la gente della regione. Ciascuno di questi Pokémon sembra possedere un potere che i Pokémon normali non hanno. Le persone incaricate di prendersi cura di loro sono i Capitani: questi hanno il compito di proteggere i Pokémon speciali assicurandosi che i loro territori rimangano incontaminati e portando loro offerte di cibo e acqua."

"La gente della regione rispetta profondamente i Pokémon regali, ma uno strano fenomeno sta facendo sì che si incolleriscano all'improvviso. La causa di questi incidenti è ancora avvolta nel mistero. I Pokémon regali incolleriti sono incredibilmente difficili da gestire, e gli abitanti di Hisui non possono fare altro che chiedere aiuto al Team Galassia (di cui fa parte il giocatore ndr)."

Nel filmato abbiamo visto anche un nuovo Pokémon. Si tratta di Kleavor la nuova evoluzione esclusiva della regione di Hisui di Schyter. A differenza di Scizor, è un Pokémon doppio tipo Roccia/Coleottero.

"Alcune parti del suo corpo si sono indurite tanto da diventare di pietra. Queste parti vengono danneggiate spesso durante le lotte più accanite, e i Kleavor con molte vittorie alle spalle ne portano i segni sotto forma di estese scheggiature sul corpo. Tuttavia, la scheggiatura rende le parti di pietra più affilate e taglienti. Si dice che un tempo la gente di Hisui usasse le schegge di pietra perse dai Kleavor per creare strumenti. Persino un fendente involontario di uno dei grossi arti di Kleavor, così simili a scuri, può risultare in un colpo devastante e causare danni ingenti anche al più tosto degli avversari. Kleavor usa le sue braccia per marcare il territorio, intagliando simboli sui tronchi degli alberi o addirittura abbattendoli. Se vedi dei tronchi marcati da una lama affilata, o una fila di alberi abbattuti con tagli incrociati, potrebbe essere opera di Kleavo"

Il sito ufficiale inoltre riporta nuovi dettagli su Riza, Rapan, Sinen e Maru, i Capitani che custodiscono i Pokémon regali, che riportiamo di seguito:

Riza ha il compito di prendersi cura di un Wyrdeer speciale che si trova nella Landa Ossidiana. È cresciuta insieme al suo Pokémon compagno, Munchlax, come se fossero una famiglia.

Leggende Pokémon: Arceus sarà disponibile in esclusiva per Nintendo Switch a partire dal 22 febbraio 2022.