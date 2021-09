Leggende Pokémon: Arceus, il nuovo trailer presenta i Pokémon regali

The Pokemon Company ha pubblicato un nuovo trailer di Leggende Pokémon: Arceus che presenta diverse novità, come i Pokémon regali e Kleavor, la nuova evoluzione di Schyther esclusiva della regione di Hisui.

Il filmato si apre con nuove scene dedicate all'esplorazione con i Pokémon. In particolare il filmato mostra come sia possibile lanciare una Poké Ball e catturare un Pokémon anche mentre siamo in sella a Basculegion.

Il trailer prosegue presentando i personaggi Riza, Rapan, Sinen e Maru, che ricoprono il ruolo di Capitani che hanno il compito di prendersi cura dei Pokémon misteriosi che popolano le lande di Hisui.

Nella regione di Hisui vivono Pokémon speciali che hanno ricevuto una misteriosa benedizione. Alcuni di questi, conosciuti come Pokémon regali, sono particolarmente potenti, mentre si dice che altri aiutino volontariamente la gente della regione. Tra questi c'è anche Kleavor, la nuova evoluzione di Schyter di tipo Coleottero/Roccia, che possiamo ammirare nel filmato.

A causa di uno strano fenomeno i Pokémon regali si infuriano all'improvviso, rendendoli incredibilmente difficili da gestire. In quanto membro della Squadra di ricerca, sarà compito del giocatore placarli. Il corpo dei Pokémon regali incolleriti diventa più grande e inizia a brillare. Per sconfiggerli non basterà azzerare i loro punti vita ma sarà necessario lanciare, le "sferezen" create usando i loro cibi preferiti, stando a quanto riportato nel sito ufficiale.

Il filmato inoltre offre una panoramica della personalizzazione estetica del nostro avatar virtuale, di cui potremo modificare, tra le altre cose, il taglio di capelli e gli abiti.

Leggende Pokémon: Arceus sarà disponibile in esclusiva per Nintendo Switch a partire dal 28 gennaio 2022.