Pokémon Diamante Lucente e Perla Splendente: nuovo trailer dedicato a PokéKron e Parco Concordia

The Pokémon Company ha pubblicato un nuovo trailer di Pokémon Diamante Lucente e Perla Splendente dedicato alle funzionalità del PokéKron, le attività del Parco Concordia e molto altro.

Il filmato si apre presentando il PokéKron, un utile strumento che gli allenatori in erba riceveranno nella fasi iniziali dell'avventura. Tra le funzionalità troviamo l'applicazione "Ricerca strumenti" che permette di trovare oggetti nascosti. Nei remake Pokémon Diamante Lucente e Perla Splendente il PokéKron consentirà anche di chiamare in aiuto i Pokémon selvatici e fargli utilizzare le mosse MN, come, ad esempio, "Taglio" per abbattere alberi o "Scalaroccia" per arrampicarsi sulle pareti rocciose.

A Cuoripoli i giocatori possono prendersi una pausa dalle loro avventure e rilassarsi insieme ai loro Pokémon grazie alle attività del Parco Concordia. Ad esempio, è possibile passeggiare con un massimo di sei Pokémon alla volta e scattare foto o girare video ricordo.

Come negli originali, anche nei remake Pokémon Diamante Lucente e Perla Splendente è possibile preparare e far mangiare ai propri Pokémon i poffin, accrescendo così i parametri delle virtù. In questo modo sarà più semplice ottenere punteggi più alti nella Valutazione della personalità nel corso delle Super Gare-show. Nei titoli originali per Nintendo DS i giocatori potevano cucinare i poffin solamente alla Casa del poffin, ma ora possono prepararli anche al Parco Concordia.

Il trailer infine introduce alcuni dei personaggi che incontreremo nel corso dell'avventura, tra cui Demetra (Cheryl nella versione inglese) e Gardenia, la capopalestra di Evopoli.

Pokémon Diamante Lucente e Perla Splendente saranno disponibili in esclusiva per Nintendo Switch a partire dal 19 novembre. Se siete intenzionati ad acquistarli entrambi, potrebbe farvi gola la promozione attualmente disponibile da GameStop.