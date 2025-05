Pokémon Gioca e Scambia fa il suo ritorno con appuntamenti in tutta Italia

Allenatori italiani di qualsiasi età, preparatevi, perché nel corso del 2025 torna Pokémon Gioca e Scambia , con eventi che si svolgeranno da maggio a novembre. The Pokémon Company International, Gamevision e Nintendo hanno unito le forze per portare il Gioco di Carte Collezionabili (GCC) e i videogiochi Pokémon Scarlatto, Violetto e Leggende Pokémon: Arceus nei centri commerciali più frequentati delle maggiori città della penisola. Potrete scambiare carte, sfidare altri giocatori, provare i giochi con l'aiuto di promoter, ricevere articoli in omaggio e incontrare Pikachu, non necessariamente in quest'ordine.

Calendario e altri dettagli

Ecco il calendario (quasi) completo di Pokémon Gioca e Scambia:

Il logo dell'evento Gioca e Scambia

Dal 16 al 18 maggio, CC Oriocenter, Bergamo

Dal 23 al 25 maggio, CC Le Gru, Torino

Dal 6 al 15 giugno, CC I Gigli, Firenze

Dal 27 giugno al 6 luglio, CC Il Centro, Arese

Dall'11 al 13 luglio, CC Fiumara, Genova

Dal 25 al 27 luglio, CC Le Befane, Rimini

Altri 4 eventi ancora da annunciare.

L'area dedicata all'evento è stata pensata come un vero paradiso per i fan, con tanto spazio per il Gioco di Carte Collezionabili Pokémon e varie postazioni per provare i videogiochi più recenti della serie: Pokémon Scarlatto e Violetto (con il DLC "Il Tesoro dell'Area Zero") e Leggende Pokémon: Arceus.

La grande novità del 2025 è "Cerca e Trova i Pokémon": un'attività interattiva che si svolgerà nel centro commerciale dove, mappa alla mano, i partecipanti cercheranno i Pokémon nascosti nei negozi per ricevere in premio una carta speciale. Non mancheranno incontri con Pikachu, offerte sui videogiochi Pokémon per Nintendo Switch e la possibilità di preordinare l'attesissimo Leggende Pokémon: Z-A.