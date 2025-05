The Sinking City Remastered ora è disponibile, è in sconto a metà prezzo ed è gratis per chi ha l'originale

Frogwares ha annunciato che da ora The Sinking City Remastered è disponibile su PS5, Xbox Series X|S e PC e per l'occasione ha pubblicato il trailer di lancio, che potrete visualizzare nel lettore sottostante.

Questa versione tirata a lucido del thriller investigativo è in vendita a 49,99 euro, ma al momento è in sconto sugli store digitali a metà prezzo per 24,99 euro. Non solo, chi in precedenza ha acquistato l'originale può passare a questa nuova versione tramite un upgrade gratuito.