Marvel's Avengers arriva sull'Xbox Game Pass, ecco quando

Marvel's Avengers sarà disponibile per tutti gli abbonati a Xbox Game Pass console, cloud e PC a partire dal 30 settembre 2021. A darne l'annuncio è stato Hunter Wolfe, il community coordinator del gioco, che ha ricordato come Crystal Dinamics, lo sviluppatore, ha da poco lanciato l'espansione Black Panther: War for Wakanda, che non vede l'ora di veder giocata dagli abbonati.

La versione Xbox Game Pass di Marvel's Avengers darà accesso a tutti i contenuti del gioco, a parte gli otto oggetti cosmetici della Endgame Edition, compresi missioni ed eroi rilasciati post lancio. Inoltre, il gioco sarà aggiornato nel corso dei mesi con tutte le novità che saranno rilasciate per le altre versioni, così da avere sempre gli ultimi contenuti.

Ma non finisce qui, perché i possessori di Xbox Series X o S accederanno direttamente alla versione ottimizzata di Marvel's Avengers, con tempi di caricamento più rapidi e una maggiore fluidità generale. Comunque sia Marvel's Avengers supporterà lo smart delivery, quindi i giocatori riceveranno sempre la versione più adatta alla piattaforma che stanno utilizzando.

Per festeggiare la buona novella, dal 30 settembre al 4 ottobre si riceveranno punti esperienza quadrupli, così da far crescere più velocemente gli eroi.