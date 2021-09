Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin sarà al TGS 2021, ecco la line-up di Square Enix

Square Enix ha annunciato la sua line-up per il Tokyo Game Show 2021, svelando che sarà presente anche Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin, probabilmente con un nuovo trailer e del nuovo gameplay. La conferenza del publisher giapponese sarà trasmessa sabato 2 ottobre 2021 e sarà completamente sottotitolata in inglese.

Gli altri giochi della line-up saranno:

Forspoken avrà anche un segmento dedicato, tre ore dopo la conferenza. Da notare alcune assenze, come quella dell'attesissimo Final Fantasy XVI, di cui sono un po' sparite le tracce dopo la presentazione.

Comunque sia, l'evento di Square Enix rimane di quelli da seguire, visto che sarà presente tutta la sua line-up invernale e non solo. Chissà se sarà annunciata la data d'uscita ufficiale di Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin.