Netflix: i giochi ufficialmente disponibili in Italia, gratis e su Android

Netflix lancia in via ufficiale i giochi nel suo catalogo che da oggi martedì 28 settembre sono ufficialmente disponibili in Italia: sono 5 i primi videogiochi all'interno dell'app Android. Si tratta di un passo importante della compagnia californiana, che punta ad integrare sempre più il gaming nella propria offerta. Ma vediamo nel dettaglio di cosa si tratta e quali sono i primi territori dove arriverà l'aggiornamento. Tra questi c'è l'Italia.

A partire da oggi gli abbonati a Netflix possono accedere ai primi videogiochi su dispositivi mobile Android. Si tratta di cinque titoli pubblicati dal colosso dello streaming, ovvero Stranger Things: 1984, Stranger Things 3: Il gioco, Card Blast; Teeter Up e Shooting Hoops.

Nell'app Netflix, all'interno del nostro profilo, troveremo quindi una nuova linea dedicata ai giochi ed una tab dedicata da dove selezionare il gioco che si vuole scaricare. Una volta fatto, questo apparirà anche in home, oltre che all'interno dell'app.

Come vengono istallati i giochi di Netflix

Non si parla di streaming, ma di giochi scaricati direttamente sui dispositivi mobile, almeno per il momento, ma Netflix ha confermato che i giochi inclusi nell'abbonamento saranno gratuiti e non avranno alcuna forma di monetizzazione aggiuntiva.

"Siamo solo all'inizio e abbiamo ancora tanto lavoro da fare - ha affermato un portavoce della compagnia - ma siamo molto contenti di offrire questi giochi in esclusiva all'interno dell'abbonamento a Netflix, senza pubblicità né acquisti in-app"

Un percorso in evoluzione, che diventerà un'estensione dell'offerta di intrattenimento di base composta da film e serie TV a cui ormai siamo abituati. D'altronde Netflix ha già sperimentato show interattivi come Bandersnatch o giochi basati su alcune delle sue IP più popolari, quindi non sorprende troppo che sia questa la strada intrapresa.

Il rollout dell'aggiornamento è partito alle 17 di oggi, martedì 28 settembre 2021, e ha coinvolto tre paesi: Polonia, Spagna e Italia, appunto, si estenderà poi a tutti i territori in cui Netflix è disponibile, portando sempre più giochi.