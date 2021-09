I 5 migliori browser game per giocare gratis su PC e divertirsi

Prima del mobile gaming e dell'esplosione degli sviluppatori indipendenti, una delle frontiere poco esplorate e spesso ignorate di questo settore erano i giochi in flash e più in generale i browser game, ovvero tutto quel materiale che possiamo giocare senza neppure dover installare del software. Anche se ora il settore dei browser game non è più fiorente come un tempo e la maggior parte delle risorse sono state spostate su indie e mobile, questi giochi sono comunque un ottimo banco di prova per i programmatori in erba, che possono eventualmente tastare il polso del pubblico per poi trasformare i loro progetti in qualcosa di più strutturato. Ecco i cinque migliori browser game da giocare gratis direttamente dal vostro computer.

Slither.io Slither.io Slither.io è il miglior browser game per gli amanti di Snake. Si tratta di un titolo multiplayer nel quale ogni giocatore gestisce e guida un verme che può occasionalmente effettuare piccoli scatti, perdendo parte della propria lunghezza. Non ci sono muri e l'ambiente di gioco è disseminato di piccole sferette luminose che dobbiamo mangiare per crescere. L'unica minaccia sono gli altri giocatori che ogni tanto cercheranno di bloccarci la strada per ucciderci e raccogliere le sferette che verranno lasciate dal nostro corpo. Inizialmente saremo piccoli e abbastanza indifesi ma con molto tempo a disposizione potremo diventare un vero e proprio boa, una creatura enorme che non ci starà tutta sullo schermo, un bestione lento e ingombrante contro cui gli altri si potranno solo schiantare!

City Guesser City Guesser Non propriamente un videogioco, ma per certo uno dei migliori browser game in circolazione al momento. City Guesser ci permette di vedere dei video dal punto di vista di uno sconosciuto che si muove all'interno di una città. Il nostro obiettivo è capire dove si trova, cercando di essere i più precisi possibili. Il gioco ci permette di scegliere tra l'intero mondo, solo un continente, solo una nazione o fare un tour dei monumenti. Se volete dare prova delle vostre conoscenze geografiche o essere derisi di fronte a famigliari e amici, questo è il miglior browser game per voi.

Fireboy and Watergirl Fireboy and Watergirl Un elementale del fuoco e una creaturina d'acqua si condividono lo schermo in questo puzzle game cooperativo. In Fireboy and Watergirl, il primo si comanda con le frecce, la seconda con WASD. Entrambi hanno punti di forza e vulnerabilità che devono essere sfruttate per portare tutti e due di fronte ai rispettivi portali, cercando di orientarsi tra teletrasporti, trappole, blocchi semoventi, interruttori, piattaforme, fiamme e pozze d'acqua. Un gioco semplice da capire ma che livello dopo livello si trasforma in intricato rompicapo che mescola logica, coordinazione e colpo d'occhio. Dategli una chance e vorrete averne anche una versione per desktop.

Pokémon Showdown Pokémon Showdown Se siete grandi fan dei mostriciattoli di Game Freak e Nintendo, allora il miglior browser game per voi è Pokémon Showdown. Si tratta di un simulatore di combattimenti tra Pokémon: niente storia, niente necessità di salire di livello o potenziare i propri Pokémon. Si entra subito in battaglia con una squadra creata in totale libertà o con un team generato casualmente. Potrete mettere alla prova le vostre abilità di combattimento e la vostra conoscenza delle mosse di tutti i Pokémon, scegliendo con quale generazione lottare e impostando vari modificatori.