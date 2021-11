Shovel Knight Dig rimandato: ecco il nuovo periodo di uscita

Yatcht Club Games e Nitrome hanno annunciato che Shovel Knight Dig è stato rimandato. Il gioco non riuscirà a uscire entro la fine del 2021 ed è quindi atteso per il 2022. Il team ha annunciato il nuovo periodo di uscita tramite un breve comunicato.

Sul sito di Yacht Club Games, abbiamo modo di leggere che "Con l'avvicinarsi del 2021, volevamo fornire un aggiornamento su Shovel Knight Dig! Lo sviluppo sta andando alla grande, ma abbiamo bisogno di un po' più di tempo rispetto alla finestra di rilascio inizialmente prevista! Non vediamo l'ora di immergerci in Dig con voi nel 2022!"

Per "scusarsi" del rimando di Shovel Knight Dig, il team di sviluppo ha presentato Scrap Knight. Il personaggio viene descritto così: "Raccoglitore alla mano, Scrap Knight seleziona gli oggetti di valore degni di essere venduti e tiene le cose veramente speciali in un'enorme borsa a tracolla. Ha passato gli ultimi giorni a setacciare il mucchio di rifiuti mobili conosciuto come la Discarica Magica, un cumulo di spazzatura degli stregoni situato nelle profondità della superficie terrestre. Gli Hexcavators la trovano utile perché può recuperare quasi tutto, ma Scrap Knight ha delle idee tutte sue. Affrettati a scavare nel suo mistico deposito di spazzatura, il pericolo si nasconde nel disordine!"

Scrap Knight di Shovel Knight

Scrap Knight sarà uno dei personaggi di Shovel Knight Pocket Dungeon, che arriverà questo inverno su Nintendo Switch, PlayStation 4 e PC.