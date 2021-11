Black Widow: il cosplay di Natasha Romanoff di missbri mostra il costume in versione bianca

L'universo Marvel è pronto ad espandersi a livello cinematografico con Eternals, ma i fan di tutto il mondo non hanno ancora messo da parte i Vendicatori e alcuni dei personaggi più amati dell'MCU. Un esempio è Vedova Nera, ovvero la Natasha Romanoff che abbiamo visto in azione quest'anno in Black Widow. Ora, missbri ci propone il proprio cosplay di Natasha Romanoff con il costume bianco.

Il costume bianco di Vedova Nera è apparso proprio all'interno del film Black Widow, attualmente disponibile su Disney+ per tutti gli abbonati. Questo scatto è stato realizzato da missbri tempo fa, ma fino ad oggi non lo aveva mai condiviso. La cosplayer ci chiede quindi quale versione di Natasha Romanoff preferiamo: quella con costume bianco o quella con costume nero?

Se siete fan di missbri, allora non dovete perdervi il cosplay di Harley Quinn di missbri è colorato ed energico. Ecco poi il cosplay di Lara Croft di missbri è in perfetto stile retro. Rimanendo in tema, fate un confronto con il cosplay di Natasha Romanoff di missbri in versione nera. Ecco anche il cosplay di Spider-Venom di missbri è tutto al femminile.

Cambiando genere, dovete vedere il cosplay di Lisa di sayathefox è pura magia e bellezza. Passiamo invece al cosplay di Lisa di sayathefox è ricolmo di dettagli. Vi suggeriamo anche il cosplay di Venom-Black Cat realizzato da nix è oscuro. Chiudiamo con il cosplay di Toga di bubbleteababydoll è in stile vampira!

Diteci, cosa ne pensate del cosplay di missbri? Vedova Nera è stata creata nel modo migliore, oppure la Natasha Romanoff di Black Widow non è la vostra preferita?