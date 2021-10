Tomb Raider: il cosplay di Lara Croft di missbri è in perfetto stile retro

Ogni giorno andiamo in cerca di nuovi giochi da giocare, ma ci sono una serie di classici che non possiamo certo dimenticare. Tra i giochi retro più amati vi sono quelli di Tomb Raider. Ora, possiamo vedere l'omaggio a Lara Croft (versione retro) di misssbri, che ci propone il proprio cosplay.

Come potete vedere, missbri ha ricreato lo stile low-poly dei primi giochi di Tomb Raider, in un moto di nostalgia verso i classici. Lara Croft è ritornata sulle console e sui computer, negli ultimi anni, in vari formati, sia con avventure isometriche che con giochi d'avventura più moderni. I classici però non possono essere dimenticati. missbri ha sfruttato alcune scene di gioco per ricreare le pose classiche del personaggio e ha fatto un ottimo lavoro!

Diteci, cosa ne pensate del cosplay di Lara Croft di missbri? Quanto realizzato dalla cosplayer è fedele dell'opera originale a vostro parere?