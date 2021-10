One Piece: il cosplay di Nami di Winry è il vero tesoro dei pirati

One Piece è una saga manga leggendaria e il merito è della trama, del magico mondo dei pirati ideato da Oda e dei suoi incredibili personaggi. La ciurma di Luffy si è ampliata in modo regolare nel corso delle avventure, ma tra i primi membri vi è l'amata Nami. La guerriera è spesso ritratta dai cosplay e, ora, Winry ci propone il proprio cosplay di Nami.

Quello di Nami è per certi versi un cosplay semplice, composto da pochi ma iconici elementi. Partendo dal costume e arrivando ai capelli arancio, la piratessa è nota per il proprio bastone da combattimento e il bracciale. Winry ha riprodotto il personaggio in modo perfetto, senza dimenticare di curare lo sfondo, inserendo dei poster da ricercata di Nami.

Diteci, cosa ne pensate del cosplay di Nami realizzato da Winry? La guerriera di One Piece vi ha convinto, oppure credete di aver visto cosplay di qualità superiore?