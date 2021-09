Record of Ragnarok, il cosplay di Aphrodite di byoru ci ricorda chi è la dea della bellezza

Il mondo degli anime e quello dei cosplay sono fortemente legati. Un esempio è con Record of Ragnarok, manga poi trasformato in anime per Netflix. Tra i tanti personaggi della serie, è Aphrodite a essere spesso raffigurata. Ora, ad esempio, Byoru ci mostra la propria versione di Aphrodite in un cosplay che ci ricorda chi è la dea della bellezza.

Record of Ragnarok vede il mondo umano prossimo all'estinzione. Gli Dei danno un'ultima possibilità alla razza umana: 13 campioni umani devono scontrarsi contro 13 dei. La fazione che sarà in grado di vincere 7 round uscirà vittoriosa dal torneo. All'interno della serie possiamo vedere diverse divinità provenienti ad esempio dalla mitologia norrena e da quella greca; Aphrodite proviene proprio da quest'ultima ovviamente. Il cosplay di Byoru è inoltre fedele all'immagine della dea nella serie anime.

Diteci, cosa ne pensate del cosplay di Aphrodite realizzato da byoru? Il personaggio di Record of Ragnarok è stato ben ricreato, oppure ne avete visto versioni di qualità superiore?