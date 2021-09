Nier: il cosplay di Kaine di disharmonica è fedelissimo all'originale

Nier è una delle saghe risorte dalle ceneri durante la scorsa generazione. Dopo la partenza sottotono del primo Nier, Automata ha permesso al franchise di avere nuova vita, con un gioco mobile e una versione remaster del primo capitolo, molto amato dai fan soprattutto per i suoi personaggi. Un esempio è la guerriera Kaine, che è stata ricreata con un cosplay da disharmonica.

dishamornica, famosa cosplayer, ha ricreato il costume di Kaine nel modo più fedele possibile. Il cosplay del personaggio di Nier Replicant è ottimamente realizzato, sia per quanto riguarda il costume che per quanto riguarda l'arma. Non si deve inoltre ignorare la posa scelta da disharmonica, che rispecchia l'aggressività e la spavalderia tipica di Kaine.

Diteci, cosa ne pensate del cosplay di Kaine realizzato da disharmonica? Il personaggio di Nier Replicant è stato ricreato nel migliore dei modi, oppure credete di aver visto versioni migliori?