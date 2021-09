Star Fox Zero su Nintendo Switch: PlatinumGames vorrebbe sviluppare la conversione

PlatinumGames vorrebbe sviluppare la conversione di Star Fox Zero per Nintendo Switch. Questo è quanto ha dichiarato Atsushi Inaba - capo di PlatinumGames - ai microfoni di VGC. Ha anche spiegato che "di certo" sarebbe interessato a una nuova versione di Star Fox Zero, ma la scelta su ogni cambiamento spetterebbe a Miyamoto.

Star Fox Zero, ricordiamo, è stato sviluppato per Nintendo Wii U ed è uno dei pochi titoli della vecchia console della casa di Kyoto a non essere ancora stato convertito per Nintendo Switch. Inaba ha quindi detto: "Non è bello che le persone non siano in grado di giocare vecchi giochi perché non sono compatibili con la piattaforma, quindi per certo se fosse possibile ci piacerebbe convertire qualsiasi vecchio titolo alla piattaforma più recente. Dipende da quanto sia possibile realmente, ma sì, se avessi l'opportunità [di convertire Star Fox Zero] è di certo qualcosa alla quale penserei".

Star Fox Zero

Poi continua affermando: "La cosa più importante da ricordare è che poiché è un'IP di Nintendo, le idee vengono da Miyamoto-san stesso." Gli viene poi domandato se creare un gioco con una figura prestigiosa come Miyamoto sia stato difficile, al che ha risposto: "Hashimoto stava lavorando su Star Fox come director all'epoca, ma non è più con PlatinumGames. Probabilmente è stato colui che ha avuto più problemi a portare le idee al signor Miyamoto perché, a parte la sua personalità, è un gigante dell'industria e qualcuno che molti creatori ammirano. Quindi, ci vuole molto coraggio per andare da lui con idee o feedback".

