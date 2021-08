Nintendo Switch Online includerà anche i giochi Game Boy e GB Color per un rumor

Se si ama il retro gaming, una delle opzioni (completamente legali) a disposizione dei giocatori è Nintendo Switch Online. Il servizio della compagnia di Kyoto include infatti un piccolo catalogo in regolare espansione di vecchi giochi, eseguiti direttamente sulla console ibrida giapponese. Ora, un rumor afferma che i giochi Game Boy e GB Color sono in arrivo su Nintendo Switch Online.

La fonte è "NateDrake", noto insider, che nel suo recente podcast ha affermato che, a breve (probabilmente poche settimane), arriveranno i giochi Game Boy e GB Color su Nintendo Switch Online. Le prime informazioni legate a questa possibilità risalgono ancora al 2019, quando un dataminer ha svelato che dentro l'app NES di Nintendo vi erano quattro emulatori.Sia NateDrake che il suo co-conduttore MVG credono che il terzo, nome in codice Hiyoko, sia dedicato a giochi Game Boy e GB Color.

A questo si somma quanto riportato da Nintendo Life, testata dedicata al mondo della casa di Kuoto. NLife afferma che, tramite proprie fonti slegate da NateDrake, il rumor è effettivamente vero e che i giochi Game Boy e GB Color arriveranno su Nintendo Switch Online "molto presto".

Nintendo Switch Online includerà anche i giochi Game Boy e GB Color?

Pare però che i giochi Game Boy Advance non siano destinati ad arrivare su Nintendo Switch, almeno non a breve termine. Uno dei motivi potrebbe anche essere legato al fatto che varie compagnie stanno lavorando a nuove versioni di giochi Game Boy Advance molti amati, come la stessa Nintendo con Advance Wars remaster, in arrivo a dicembre.

Come sempre, ricordiamo che parliamo di un rumor e che nulla di tutto questo è ufficiale o confermato. Non ci resta altro da fare se non attendere una conferma o una smentita da parte di Nintendo.

Rimanendo in tema Nintendo, vi segnaliamo che Lance Barr, il designer di NES e SNES, lascia la compagnia dopo 39 anni.