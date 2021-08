Psychonauts 2: Double Fine risponde alle critiche dei fan che hanno portato al review bombing

Psychonauts 2 è un ottimo gioco e ha ricevuto ottimi voti da parte della critica specializzata, così come il plauso di molti giocatori. Purtroppo, alcuni fan sono rimasti insoddisfatti e, una delle motivazioni principali, è la mancata traduzione in russo del gioco. La cosa ha anche spinto molti fan a fare review bombing su Metacritic. Ora, Double Fine - sviluppatore - ha risposto ai giocatori.

James Spafford - community manager - ha affermato: "Ci piacerebbe aggiungere altre lingue a Psychonauts 2, e stiamo indagando per vedere se ciò potrebbe essere possibile in futuro. Dal punto di vista della quantità di testo, questo è il gioco più grande che abbiamo mai fatto e aggiungere anche una sola lingua in più richiederebbe molto lavoro e richiederebbe un sacco di budget extra che attualmente non abbiamo. Aggiungere lingue che usano alfabeti completamente diversi e hanno altri problemi è un lavoro ancora più grande. Potremmo avere questa possibilità, e speriamo davvero di averla, ma non possiamo fare alcuna promessa".

Anche se non viene citato direttamente il russo, viene detto che la traduzione è complessa - soprattutto se viene usato un alfabeto differente da quello occidentale - e, ovviamente, è sempre un problema di soldi. Alcuni, come Jez Corden su Twitter, sottolineano però che è assurdo che una compagnia che mira a essere globale si debba limitare in questo modo.

Speriamo che Psychonauts 2 abbia modo di ampliare le traduzioni tramite futuri aggiornamenti. Per tutti i dettagli sul review bombing su Metacritic, ecco la nostra notizia.