Genshin Impact: server down domani per l'update 2.1 e 300 Primogems gratis

miHoYo ha annunciato i dettagli della manutenzione dei server di Genshin Impact che avverrà domani in occasione del lancio dell'atteso update 2.1. Durante il processo ovviamente sarà impossibile loggare, ma in compenso tutti i giocatori riceveranno ben 300 Primogems gratis per il disturbo.

Stando alle informazioni riportate sul sito ufficiale, la manutenzione avrà inizio alle 06:00 di domani, mercoledì 1 settembre, per tutte le piattaforme. I lavori sui server si dovrebbero concludere dopo 5 ore, quindi, salvo imprevisti, si potrà tornare a giocare a partire dalle 11:00, non prima ovviamente di aver scaricato e installato l'update 2.1 che sarà disponibile al termine della manutenzione.

Come al solito per ricompensare la vostra pazienza, miHoYo ha confermato che tutti i giocatori che hanno raggiunto l'Adventure Rank 5 riceveranno 300 Primogems (60 per ogni ora di manutenzione prevista, se i lavori dovessero durare meno la ricompensa non cambierà). Il bonus sarà disponibile entro 5 ore dal termine dei lavori sul server e potrà essere riscattato dalla posta di Paimon entro 30 giorni.

Genshin Impact

L'update 2.1 di Genshin Impact porta con sé tante novità, tra cui nuove isole dell'Arcipelago di Inazuma, nuove Archon quest, boss, eventi, la pesca. Ovviamente non mancano anche nuovi personaggi giocabili, con Raiden Shogun e Kujou Sara disponibili con il nuovo banner di domani, mentre Sangonomiya Kokomi debutterà il 21 settembre. Non solo, con l'update 2.1 i giocatori PS5 e PS4 di Genshin Impact potranno aggiungere alla propria squadra Aloy di Horizon Zero Dawn e Forbidden West.