Genshin Impact: nuovo trailer mostra in azione Kujou Sara

Lo sviluppatore miHoYo ha pubblicato un nuovo trailer di Genshin Impact per mostrare in azione Kujou Sara, la guerriera dei fulmini. Si tratta del classico filmato demo in cui vengono mostrate tutte le mosse speciali del personaggio, direttamente sul campo di battaglia. Lo trovate in testa alla notizia.

Recentemente lo sviluppatore cinese ha anche svelato i dettagli di quattro nuove armi in arrivo con l'aggiornamento 2.1, che riportiamo qui di seguito: