Psychonauts 2: risultati sotto le aspettative su Steam?

Nonostante la risonanza avuta al lancio, con voti eccellenti piovuti un po' da tutte le parti, Psychonauts 2 potrebbe non essere andato eccezionalmente bene su Steam, dove ha fatto registrare un picco massimo di giocatori contemporanei di 7.262.

Per confronto, It Takes Two, un altro platform game del 2021, ebbe un picco di 21.567, più del doppio. Va detto che il titolo di Fares è un cooperativo e, quindi, può essere giocato anche più volte da due giocatori alla volta, ma è evidente come ci si aspettasse qualcosa di più dal titolo di Schafer e soci, visto anche che è uno dei potenziali giochi dell'anno.

C'è anche da dire che Psychonauts 2 viene venduto a 60€, mentre It Takes Two a 40€. Infine, il gioco di Double Fine è stato lanciato da subito nell'Xbox Game Pass PC e Xbox, quindi molti potrebbero semplicemente aver scelto di giocarci lì, magari sfruttando l'offerta di spendere solo 1 euro per il primo mese di abbonamento.

Insomma, i motivi per i numeri non proprio eccezionali di Psychonauts 2 possono essere davvero tanti. Solo Microsoft potrà dirci se il gioco sia stato o no un successo. Per il resto, se volete più informazioni, leggete la nostra recensione di Psychonauts 2.