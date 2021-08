Xbox Series X|S e Xbox One, settembre 2021: i giochi migliori del mese

In attesa di alcune fra le esclusive più importanti dell'anno, Xbox Series X|S e Xbox One vedono a settembre l'arrivo di titoli come Lost Judgment e Diablo II: Resurrected.

L'autunno si avvicina e con esso alcune fra le più attese esclusive dell'anno, ma nel mezzo c'è un settembre 2021 di grande sostanza, in cui i possessori di Xbox Series X|S e Xbox One potranno divertirsi con titoli come Lost Judgment, il nuovo capitolo della coinvolgente serie spin-off targata SEGA. Ci sono poi le straordinarie atmosfere della remaster Diablo II: Resurrected, un vero e proprio tuffo nel passato, o quelle più tranquille, ma non meno affascinanti dell'avventura narrativa Life is Strange: True Colors. Chiudono la lista delle uscite più importanti il jRPG Tales of Arise e Chernobylite.

Life is Strange: True Colors Life is Strange: True Colors, la protagonista Alex Chen In uscita su Xbox Series X|S e Xbox One il 10 settembre L'avventura narrativa prodotta da Square Enix ci presenta una storia completamente inedita, Life is Strange: True Colors, che tuttavia condivide alcuni degli elementi di base del franchise. La nuova protagonista, Alex Chen, torna infatti nella sua città di origine per scoprire cos'è realmente accaduto a suo fratello, morto in circostanze misteriose e qui non può fare a meno di utilizzare il suo dono speciale: entrare in risonanza con le emozioni delle persone e influenzarle. Sfruttando questa abilità e prendendo una serie di decisioni difficili, che andranno a influenzare inevitabilmente il corso degli eventi, dovremo interagire con una serie di personaggi, visitare luoghi e raccogliere preziosi indizi che possano rivelare la verità su quanto accaduto, per quanto intricata o terribile possa essere.

Tales of Arise Tales of Arise, una sequenza di combattimento In uscita su Xbox Series X|S e Xbox One il 10 settembre Tales of Arise è il nuovo episodio della celebre serie jRPG prodotta da Bandai Namco, che approda anche sulle piattaforme next-gen per raccontarci le vicende di due mondi contrapposti, Dahna e Rena, l'uno succube dell'altro, e di una coppia di ragazzi, Alphen e Shionne, determinati a cambiare un destino che sembra ormai segnato per questi pianeti. È dunque una storia di coraggio e di ribellione quella che ci apprestiamo a vivere nel gioco, in compagnia di un ricco cast di affascinanti comprimari che ci accompagneranno nell'immancabile viaggio della speranza, una missione tesa a individuare i responsabili di tanta disparità e a far crollare il loro potente impero, donando finalmente agli abitanti di Dahna la libertà.

Diablo II: Resurrected Diablo II: Resurrected, alcune delle classi disponibili In uscita su Xbox Series X|S e Xbox One il 23 settembre L'attesa remaster del secondo, iconico capitolo della serie action RPG targata Blizzard, Diablo II: Resurrected ci proietta dopo vent'anni nelle straordinarie atmosfere della serie originale, alle prese con scenari leggendari come la Torre Dimenticata, il Monte Arreat e la Giungla di Kurast per affrontare le orde del male e arrivare al confronto con il Signore della Distruzione. Un'impresa tutt'altro che semplice, che potremo portare a termine scegliendo il nostro combattente fra diverse classi, ognuna dotata di caratteristiche e abilità peculiari, e giocando da soli oppure in cooperativa per un massimo di otto partecipanti, dando così vita a spedizioni entusiasmanti e combattimenti spettacolari a basi di incantesimi e armi convenzionali.

Lost Judgment Lost Judgment, Takayuki Yagami si prepara a combattere In uscita su Xbox Series X|S e Xbox One il 24 settembre Lo spin-off di Yakuza torna con un nuovo capitolo, Lost Judgment, in cui ritroviamo l'investigatore privato Takayuki Yagami, impegnato in un difficile caso che lo porterà a spostarsi dal suo ufficio di Kamurocho, a Tokyo, e raggiungere Isezaki-Ijincho, il quartiere di Yokohama in cui è ambientato anche il recente Yakuza: Like a Dragon. Sembra infatti che alcuni insegnanti e studenti di una scuola superiore siano in qualche modo coinvolti nella morte di un ragazzo e Takayuki dovrà fare luce su quanto accaduto, ricorrendo eventualmente anche alle maniere forti e sfruttando un inedito stile di combattimento, quello del Serpente, per avere ragione di nuovi e scaltri avversari.